В Петрограде новые органы власти

12 марта 1917 года в Петрограде новые органы власти – Петроградский совет рабочих депутатов и Временный комитет в Госдуме. 12 марта в Советской России отмечался День низвержения самодержавия – нерабочий день (до 1940)