На вооружение Красной армии была принята самоходная артиллерийская установка ИСУ-122

12 марта 1944 года на вооружение Красной армии была принята самоходная артиллерийская установка ИСУ-122

Эта поистине легендарная машина сыграла важную роль на заключительном этапе Великой Отечественной войны. С лета 1944 года ИСУ-122, дебютировавшие в операции «Багратион»‎, стали участниками большинства боевых действий Красной армии.

В послевоенный период ИСУ-122 прошли модернизацию и достаточно долго состояли на вооружении советской армии. Всего же было выпущено более 1700 САУ этой модели, которые использовались не только Советским Союзом, но и польской армией, а также поставлялись в Китай.