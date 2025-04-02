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Грузия, Армения и Азербайджан образовали ЗСФСР
12 марта 1922 года Грузия, Армения и Азербайджан образовали ЗСФСР — федеративную республику, вошедшую в состав СССР
Идея была выдвинута Владимиром Лениным, исходя из необходимости хозяйственного и военно-политического объединения закавказских республик после Гражданской войны, ликвидации межнационального недоверия и вражды.
Уже 30 декабря 1922 года ЗСФСР объединилась с РСФСР, УССР и БССР в Союз ССР. По конституции СССР 1936 года Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР вошли в состав СССР как самостоятельные союзные республики.
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Другие события в этот день
В СССР был принят на вооружение комплекс ракетного оружия Д-9
12 марта 1974 года в СССР был принят на вооружение комплекс ракетного оружия Д-9 В его состав входила первая в мире межконтинентальная ракета морского базирования Р-29. Появление подобного вооружения позволило значительно повысить ударный потенциал морских ядерных сил, а также сократить риски для подлодок, находящихся на боевом дежурстве. За годы эксплуатации ракет Р-29 было выполнено более 350 пусков, большая часть которых завершилась успешным поражением условных целей. Комплекс ракетного оружия Д-9 с баллистической ракетой Р-29 стал знаковым достижением нашего оборонно-промышленного комплекса и базовым элементом ракетного щита страны.
12 марта∙1974 год
На вооружение Красной армии была принята самоходная артиллерийская установка ИСУ-122
12 марта 1944 года на вооружение Красной армии была принята самоходная артиллерийская установка ИСУ-122 Эта поистине легендарная машина сыграла важную роль на заключительном этапе Великой Отечественной войны. С лета 1944 года ИСУ-122, дебютировавшие в операции «Багратион», стали участниками большинства боевых действий Красной армии. В послевоенный период ИСУ-122 прошли модернизацию и достаточно долго состояли на вооружении советской армии. Всего же было выпущено более 1700 САУ этой модели, которые использовались не только Советским Союзом, но и польской армией, а также поставлялись в Китай.
12 марта∙1944 год
Закончилась Советско-финская война
12 марта 1940 года закончилась Советско-финская война В этот день в Москве был подписан Московский мирный договор, который изменил советско-финскую границу, установленную Тартуским мирным договором 1920 года. Финляндия уступила Советскому Союзу около десятой части своей территории. Стоит отметить, что в результате подписания мирного договора СССР отошла большая часть территории Карелии, находившейся в составе Российской империи до 1917 года.
12 марта∙1940 год
Победой СССР закончилась война с Финляндией
12 марта 1940 года победой СССР закончилась война с Финляндией. Мы привыкли брататься с победами И опять мы проносим в бою По дорогам, исхоженным дедами, Краснозвездную славу свою
12 марта∙1940 год
Родился военный деятель, историк, генерал от инфантерии, организатор Русского военно-исторического общества Александр Захарьевич Мышлаевский
12 марта 1856 года родился военный деятель, историк, генерал от инфантерии, организатор Русского военно-исторического общества Александр Захарьевич Мышлаевский. В своих трудах по военной истории России Мышлаевский выступал сторонником русской военно-исторической школы, отстаивал оригинальный и самобытный путь развития русского военного искусства. Он внёс большой вклад в методологию военно-исторической науки. В 1907 году Александр Захарьевич стал инициатором создания Императорского Русского военно-исторического общества, занимал должность первого товарища председателя совета. Мышлаевский провёл большую работу для организации первого съезда общества.
12 марта∙1856 год
Передана первая в мире радиограмма
12 марта 1896 года в Петербурге с помощью передатчика Попова передана первая в мире радиограмма
12 марта∙1896 год
В русской армии начали формировать первые подразделения аэропланов-истребителей
12 марта 1916 года в русской армии начали формировать первые подразделения аэропланов-истребителей. Первая мировая война, как и любой другой крупный военный конфликт, привела к быстрому развитию всех новых типов вооружений, в том числе и авиации. Так появились истребители, бомбардировщики и все остальные типы самолетов, хорошо знакомые нам сегодня. В Русском императорском воздушном флоте свои истребители появились на исходе второго года Первой мировой войны. 12 марта 1916 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал от инфантерии Михаил Алексеев выпустил приказ, согласно которому в трех армиях началось формирование истребительных авиационных отрядов.
12 марта∙1916 год
Подписан Московский мирный договор между СССР и Финляндией
12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор между СССР и Финляндией. 11 февраля начался заключительный этап Зимней войны. Советские войска перешли в наступление и прорвали линию Маннергейма. Основные силы Карельской армии Финляндии были разгромлены. 12 марта в Кремле после непродолжительных переговоров был заключен мирный договор. Военные действия по всему фронту прекращались с 12 часов 13 марта. В соответствии с подписанным договором в состав СССР включался Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Советский Союз получил в аренду на 30 лет полуостров Ханко для создания на нем военно-морской базы. Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР.
12 марта∙1940 год
Принято решение о создании истребительной авиации страны
12 марта 1916 года Верховным Главным командованием России принято решение о создании истребительной авиации страны, начато формирование первых трех истребительных авиаотрядов
12 марта∙1916 год
В Петрограде новые органы власти
12 марта 1917 года в Петрограде новые органы власти – Петроградский совет рабочих депутатов и Временный комитет в Госдуме. 12 марта в Советской России отмечался День низвержения самодержавия – нерабочий день (до 1940)
12 марта∙1917 год