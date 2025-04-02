Грузия, Армения и Азербайджан образовали ЗСФСР

12 марта 1922 года Грузия, Армения и Азербайджан образовали ЗСФСР — федеративную республику, вошедшую в состав СССР

Идея была выдвинута Владимиром Лениным, исходя из необходимости хозяйственного и военно-политического объединения закавказских республик после Гражданской войны, ликвидации межнационального недоверия и вражды.

Уже 30 декабря 1922 года ЗСФСР объединилась с РСФСР, УССР и БССР в Союз ССР. По конституции СССР 1936 года Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР вошли в состав СССР как самостоятельные союзные республики.