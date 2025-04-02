Вышло постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях»

21 марта 1937 года вышло постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях»

После революции большевики попытались избавиться от наследия старого режима в научной сфере, однако новая система себя не оправдала, и в 1930-е годы сталинское руководство приступило к масштабной реабилитации науки.

Постановление СНК СССР от 21 марта 1937 года оказалось очень полезным и нужным для научной сферы того времени, а его основные положения продолжают действовать и сегодня, уже в современной России.