Михаил Ефимов совершает первый в России публичный полет на самолете «Фарман-IV»

21 марта 1910 года в Одессе первый русский дипломированный летчик Михаил Ефимов совершает первый в России публичный полет на самолете «Фарман-IV» – 3 круга на высоте 50 м. На Одесском ипподроме было приготовлено 25 тысяч мест, а пришло 60 тысяч человек