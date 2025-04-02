Прошли первые в России публичные полеты русского летчика Михаила Ефимова на «Фармане-IV»

21 марта 1910 года прошли первые в России публичные полеты русского летчика Михаила Ефимова на «Фармане-IV»

В тот день Ефимов поднял свой аэроплан пять раз, выполнив три круга на высоте 50 метров, дважды — с пассажирами. На поле ипподрома собрались свыше 100 тысяч зрителей.

Когда Ефимов приземлился, организаторы мероприятия надели ему лавровый венок с лентой «Первому русскому авиатору». Он навсегда вошел в плеяду легендарных пилотов из России, стоявших у истоков покорения неба.