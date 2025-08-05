Родился композитор Модест Петрович Мусоргский

21 марта 1839 года родился композитор Модест Петрович Мусоргский.

У творчества Мусоргского масса особенностей. Оно повлияло на дальнейшее развитие музыки в мире. Отчасти это связано с тем, что композитору удалось проявить себя в самых разных жанрах: от опер, оркестровых пьес и хоровой музыки до романсов, песен, вокальной и фортепианной музыки. Другая особенность творчества великого композитора — пристальное внимание к национальным чертам и глубочайший реализм.