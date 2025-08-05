Супруги Розенберг получили официальное обвинение в шпионаже в пользу СССР

21 марта 1951 года супруги Розенберг получили официальное обвинение в шпионаже в пользу СССР.

Дело Розенбергов возникло в результаты целой череды арестов, начавшихся ещё в феврале 1950 года с физика Клауса Фукса. Из всех арестованных только Розенберги отказались сотрудничать со следствием, что определило конфигурацию дела: все прочие арестованные дружно свидетельствовали против них.

21 марта супругам предъявили обвинение, 29 марта их уже признали виновными. Закон о шпионаже, которым руководствовались при выдвижении обвинения, предусматривал наказание вплоть до смертной казни, но только в военное время. Тем не менее, именно на смертной казни настаивал прокурор. И судья, поддержанный присяжными, 5 апреля этот приговор утвердил.