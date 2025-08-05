Литературный дебют Антона Чехова

21 марта 1800 года состоялся литературный дебют Антона Чехова – «Письмо к ученому соседу» в журнале «Стрекоза». С этим «материалом» он выступал по вечерам в семье, когда приходили гости. Гонорар – «5 коп. со строки»

Фото: Чехов-студент, 1882