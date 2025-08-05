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Литературный дебют Антона Чехова
21 марта 1800 года состоялся литературный дебют Антона Чехова – «Письмо к ученому соседу» в журнале «Стрекоза». С этим «материалом» он выступал по вечерам в семье, когда приходили гости. Гонорар – «5 коп. со строки»
Фото: Чехов-студент, 1882
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Другие события в этот день
Михаил Ефимов совершает первый в России публичный полет на самолете «Фарман-IV»
21 марта 1910 года в Одессе первый русский дипломированный летчик Михаил Ефимов совершает первый в России публичный полет на самолете «Фарман-IV» – 3 круга на высоте 50 м. На Одесском ипподроме было приготовлено 25 тысяч мест, а пришло 60 тысяч человек
21 марта∙1910 год
Родился Александр Можайский
21 марта 1825 года родился Александр Можайский, русский контр-адмирал, создатель первого в мире самолета
21 марта∙1825 год
Вышло постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях»
21 марта 1937 года вышло постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» После революции большевики попытались избавиться от наследия старого режима в научной сфере, однако новая система себя не оправдала, и в 1930-е годы сталинское руководство приступило к масштабной реабилитации науки. Постановление СНК СССР от 21 марта 1937 года оказалось очень полезным и нужным для научной сферы того времени, а его основные положения продолжают действовать и сегодня, уже в современной России.
21 марта∙1937 год
Основан Музей современной истории России
21 марта 1917 года основан Музей современной истории России – в Москве родилась инициатива по созданию Музея революции. Фото: Флажок участника встречи Валентины Терешковой из его богатейших фондов
21 марта∙1917 год
Родился композитор Модест Петрович Мусоргский
21 марта 1839 года родился композитор Модест Петрович Мусоргский. У творчества Мусоргского масса особенностей. Оно повлияло на дальнейшее развитие музыки в мире. Отчасти это связано с тем, что композитору удалось проявить себя в самых разных жанрах: от опер, оркестровых пьес и хоровой музыки до романсов, песен, вокальной и фортепианной музыки. Другая особенность творчества великого композитора — пристальное внимание к национальным чертам и глубочайший реализм.
21 марта∙1839 год
В Могилеве арестован Николай II
21 марта 1917 года в Могилеве арестован Николай II. В тот же день в Царском Селе генерал Корнилов арестовал царскую семью. Первоначально Романовых планировали выслать из страны – отправить в Англию… Они были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918
21 марта∙1917 год
Прошли первые в России публичные полеты русского летчика Михаила Ефимова на «Фармане-IV»
21 марта 1910 года прошли первые в России публичные полеты русского летчика Михаила Ефимова на «Фармане-IV» В тот день Ефимов поднял свой аэроплан пять раз, выполнив три круга на высоте 50 метров, дважды — с пассажирами. На поле ипподрома собрались свыше 100 тысяч зрителей. Когда Ефимов приземлился, организаторы мероприятия надели ему лавровый венок с лентой «Первому русскому авиатору». Он навсегда вошел в плеяду легендарных пилотов из России, стоявших у истоков покорения неба.
21 марта∙1910 год
Родился эстрадный артист, певец, поэт, композитор — Александр Николаевич Вертинский
21 марта 1889 года родился эстрадный артист, певец, поэт, композитор — Александр Николаевич Вертинский. Еще гимназистом Вертинский увлекся театром, но из-за картавости не смог поступить в труппу МХТ. Этот недостаток не помешал ему сниматься в немом кинематографе. Александр Николаевич нашел свой жанр, принесший ему популярность, когда стал выступать в кабаре и театрах миниатюр с «ариетками» — игровыми песенками в костюме и гриме Пьеро. В Первую мировую войну Вертинский ушел добровольцем на фронт, был санитаром, получил ранение. После революции гастролировал на юге России, откуда в 1919 году эмигрировал, не веря в возможность сохранения в России своего слушателя. В 1943 году вернулся в СССР, ездил с концертами по всей стране и снимался в кино. В журнале «Москва» в 1962 году печатались его мемуары «Четверть века без родины».
21 марта∙1889 год
Супруги Розенберг получили официальное обвинение в шпионаже в пользу СССР
21 марта 1951 года супруги Розенберг получили официальное обвинение в шпионаже в пользу СССР. Дело Розенбергов возникло в результаты целой череды арестов, начавшихся ещё в феврале 1950 года с физика Клауса Фукса. Из всех арестованных только Розенберги отказались сотрудничать со следствием, что определило конфигурацию дела: все прочие арестованные дружно свидетельствовали против них. 21 марта супругам предъявили обвинение, 29 марта их уже признали виновными. Закон о шпионаже, которым руководствовались при выдвижении обвинения, предусматривал наказание вплоть до смертной казни, но только в военное время. Тем не менее, именно на смертной казни настаивал прокурор. И судья, поддержанный присяжными, 5 апреля этот приговор утвердил.
21 марта∙1951 год