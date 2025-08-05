В Могилеве арестован Николай II

21 марта 1917 года в Могилеве арестован Николай II. В тот же день в Царском Селе генерал Корнилов арестовал царскую семью. Первоначально Романовых планировали выслать из страны – отправить в Англию… Они были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918