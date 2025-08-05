Родился эстрадный артист, певец, поэт, композитор — Александр Николаевич Вертинский

21 марта 1889 года родился эстрадный артист, певец, поэт, композитор — Александр Николаевич Вертинский.

Еще гимназистом Вертинский увлекся театром, но из-за картавости не смог поступить в труппу МХТ. Этот недостаток не помешал ему сниматься в немом кинематографе. Александр Николаевич нашел свой жанр, принесший ему популярность, когда стал выступать в кабаре и театрах миниатюр с «ариетками» — игровыми песенками в костюме и гриме Пьеро.

В Первую мировую войну Вертинский ушел добровольцем на фронт, был санитаром, получил ранение. После революции гастролировал на юге России, откуда в 1919 году эмигрировал, не веря в возможность сохранения в России своего слушателя. В 1943 году вернулся в СССР, ездил с концертами по всей стране и снимался в кино. В журнале «Москва» в 1962 году печатались его мемуары «Четверть века без родины».