Войска Ромодановского и казаки Самойловича под Чигирином нанесли поражение турецко-татарской армии Кара-Мустафы

21 августа 1678 года войска Ромодановского (70 тыс.) и казаки Самойловича (50 тыс.) под Чигирином нанесли поражение турецко-татарской армии Кара-Мустафы (200 тыс). Турция признала переход к России Левобережья и Киева на 5 лет раньше Польши