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Родился легендарный командир подводной лодки «Щ-421» Николай Лунин
21 августа 1907 года родился легендарный командир подводной лодки «Щ-421» Николай Лунин
В 1942 году Лунину было присвоено звание Героя Советского Союза за потопление семи транспортов противника в качестве командира Щ-421. Вскоре он получил назначение на должность командира подводного крейсера К-21.
Всего за войну Лунин совершил 12 боевых походов, успев уничтожить 17 кораблей противника. Помимо звания Героя, его три раза награждали орденом Красного Знамени и два — орденом Ленина.
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Другие события в этот день
Было принято Постановление СНК и ЦК РКП (б) об образовании суворовских военных училищ
21 августа 1943 года было принято Постановление СНК и ЦК РКП (б) об образовании суворовских военных училищ. Первоначально училища создавались для детей-сирот, родители которых погибли от рук нацистских оккупантов. Инициатором их создания был генерал-лейтенант Алексей Игнатьев, обратившийся с письмом к Иосифу Сталину. Суворовские училища стали кузницей кадров для высших учебных заведений, готовящих офицеров армии и флота. И они сохранились вплоть до наших дней. В настоящее время в России существует 11 суворовских военных училищ Минобороны РФ.
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В СССР была создана Государственная Комиссия СССР по планированию при Совете труда и обороны СССР
21 августа 1923 года в СССР была создана Государственная Комиссия СССР по планированию при Совете труда и обороны СССР. В начале 1921 года практически вся сырьевая база была разрушена, шахты затоплены. Работающих предприятий остались единицы. То же самое наблюдалось и в сельском хозяйстве. Задача была одна — восстановить фабрики, заводы, транспорт и другие отрасли. Госплан появился не на пустом месте, прообразом для него послужила созданная в 1920 году комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Государственная плановая комиссия смогла организовать и успешно реализовать программу индустриализации СССР, что способствовало превращению страны в передовую индустриальную державу.
21 августа∙1923 год
Геодезист Михаил Гвоздев, подштурман Иван Федоров и лоцман Кондратий Мошков на корабле «Святой Гавриил» достигли Нового Света и открыли Аляску
21 августа 1732 года геодезист Михаил Гвоздев, подштурман Иван Федоров и лоцман Кондратий Мошков на корабле «Святой Гавриил» достигли Нового Света и открыли Аляску Экспедиция началась за месяц до этого — 23 июля. Тогда «Святой Гавриил» вышел из устья реки Камчатки. Команда корабля состояла из 39 человек. Интересно то, что ни один из участников экспедиции не имел карты района, куда совершалось плавание. Уже 15 августа экспедиция вошла в Берингов пролив, а через шесть дней достигла мыса Принца Уэльского, который до 1778 года назывался в честь Михаила Гвоздева. Он располагается на полуострове Сьюард, который является частью Аляски. Вскоре экипажем корабля было принято решение о возвращении.
21 августа∙1732 год
В СССР успешно испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета
21 августа 1957 года в СССР успешно испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. Работы по созданию ракеты Р-7 были поручены генеральному конструктору Сергею Королёву. Она стала первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой. Во время испытания ракета успешно прошла заданный маршрут, а её головная часть, имитирующая ядерную боеголовку, точно поразила заданную цель на полуострове Камчатка.
21 августа∙1957 год
Войска Ромодановского и казаки Самойловича под Чигирином нанесли поражение турецко-татарской армии Кара-Мустафы
21 августа 1678 года войска Ромодановского (70 тыс.) и казаки Самойловича (50 тыс.) под Чигирином нанесли поражение турецко-татарской армии Кара-Мустафы (200 тыс). Турция признала переход к России Левобережья и Киева на 5 лет раньше Польши
21 августа∙1678 год
Падение ГКЧП
21 августа 1991 года произошло падение ГКЧП. В 05.00 Язов отдал приказ о выводе войск из Москвы. Фото c дарственной надписью Ельцина Коржакову из коллекции @sovrhistory в Telegram
21 августа∙1991 год
Воинские части социалистических стран вступили в Чехословакию
21 августа 1968 года воинские части социалистических стран вступили в Чехословакию – заявление ТАСС. Операция «Дунай»: за один день практически без потерь занята страна в центре Европы
21 августа∙1968 год
У Ярославиц русская 10-я кавалерийская дивизия разгромила австрийскую 4-ю кавалерийскую дивизию
21 августа 1914 года у Ярославиц русская 10-я кавалерийская дивизия разгромила австрийскую 4-ю кавалерийскую дивизию, превосходившую нашу вдвое. Первое и последние крупное кавалерийское сражение Первой мировой
21 августа∙1914 год
По улицам Санкт-Петербурга проехал первый автомобиль
21 августа 1895 года по улицам Санкт-Петербурга проехал первый автомобиль — Benz Patent-Motorwagen. Его за границей за три тысячи рублей купил архитектор Антон Жиргалев. Машина могла развивать скорость до 25 верст в час, или 26,6 километров в час, а запаса бензина в ней хватало на шесть часов непрерывной езды. На своем новом транспорте архитектор отправился в свой загородный дом в Гатчину, чем вызвал немалую шумиху в прессе. Benz Patent-Motorwagen являлся первым в мире автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, который был построен в 1885 году изобретателем Карлом Бенцем. Машина представляла собой обыкновенный четырехколесный и четырехместный экипаж, выделявшийся лишь несколько более высокими колесами. Двигатель был предусмотрительно спрятан под сиденьем, а управление осуществлялось с переднего места. Поездка Жиргалева положила начало автомобильному движению в столице Российской империи. Уже к концу 1895 года в Петербурге появилось 15 представителей нового транспортного средства, а в 1896-м на Нижегородской выставке был представлен первый отечественный автомобиль, собранный заводом Яковлева и фабрикой Фрезе. Через 15 лет, 28 августа 1910 года, из столицы стартовал автопробег Санкт-Петербург – Неаполь.
21 августа∙1895 год