Родился легендарный командир подводной лодки «Щ-421» Николай Лунин

21 августа 1907 года родился легендарный командир подводной лодки «Щ-421» Николай Лунин

В 1942 году Лунину было присвоено звание Героя Советского Союза за потопление семи транспортов противника в качестве командира Щ-421. Вскоре он получил назначение на должность командира подводного крейсера К-21.

Всего за войну Лунин совершил 12 боевых походов, успев уничтожить 17 кораблей противника. Помимо звания Героя, его три раза награждали орденом Красного Знамени и два — орденом Ленина.