В СССР успешно испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета

21 августа 1957 года в СССР успешно испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета.

Работы по созданию ракеты Р-7 были поручены генеральному конструктору Сергею Королёву. Она стала первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой.

Во время испытания ракета успешно прошла заданный маршрут, а её головная часть, имитирующая ядерную боеголовку, точно поразила заданную цель на полуострове Камчатка.