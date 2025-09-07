По улицам Санкт-Петербурга проехал первый автомобиль

21 августа 1895 года по улицам Санкт-Петербурга проехал первый автомобиль — Benz Patent-Motorwagen. Его за границей за три тысячи рублей купил архитектор Антон Жиргалев. Машина могла развивать скорость до 25 верст в час, или 26,6 километров в час, а запаса бензина в ней хватало на шесть часов непрерывной езды. На своем новом транспорте архитектор отправился в свой загородный дом в Гатчину, чем вызвал немалую шумиху в прессе.

Benz Patent-Motorwagen являлся первым в мире автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, который был построен в 1885 году изобретателем Карлом Бенцем. Машина представляла собой обыкновенный четырехколесный и четырехместный экипаж, выделявшийся лишь несколько более высокими колесами. Двигатель был предусмотрительно спрятан под сиденьем, а управление осуществлялось с переднего места.

Поездка Жиргалева положила начало автомобильному движению в столице Российской империи. Уже к концу 1895 года в Петербурге появилось 15 представителей нового транспортного средства, а в 1896-м на Нижегородской выставке был представлен первый отечественный автомобиль, собранный заводом Яковлева и фабрикой Фрезе. Через 15 лет, 28 августа 1910 года, из столицы стартовал автопробег Санкт-Петербург – Неаполь.