Геодезист Михаил Гвоздев, подштурман Иван Федоров и лоцман Кондратий Мошков на корабле «Святой Гавриил» достигли Нового Света и открыли Аляску

21 августа 1732 года геодезист Михаил Гвоздев, подштурман Иван Федоров и лоцман Кондратий Мошков на корабле «Святой Гавриил» достигли Нового Света и открыли Аляску

Экспедиция началась за месяц до этого — 23 июля. Тогда «Святой Гавриил» вышел из устья реки Камчатки. Команда корабля состояла из 39 человек. Интересно то, что ни один из участников экспедиции не имел карты района, куда совершалось плавание.

Уже 15 августа экспедиция вошла в Берингов пролив, а через шесть дней достигла мыса Принца Уэльского, который до 1778 года назывался в честь Михаила Гвоздева. Он располагается на полуострове Сьюард, который является частью Аляски. Вскоре экипажем корабля было принято решение о возвращении.