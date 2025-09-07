Героическая оборона Шипкинского перевала русскими войсками и болгарскими ополченцами

21 августа 1877 года - героическая оборона Шипкинского перевала русскими войсками и болгарскими ополченцами. Шипка приковала к себе 40-тысячную турецкую армию