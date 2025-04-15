В СССР была создана Государственная Комиссия СССР по планированию при Совете труда и обороны СССР

21 августа 1923 года в СССР была создана Государственная Комиссия СССР по планированию при Совете труда и обороны СССР.

В начале 1921 года практически вся сырьевая база была разрушена, шахты затоплены. Работающих предприятий остались единицы. То же самое наблюдалось и в сельском хозяйстве. Задача была одна — восстановить фабрики, заводы, транспорт и другие отрасли.

Госплан появился не на пустом месте, прообразом для него послужила созданная в 1920 году комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Государственная плановая комиссия смогла организовать и успешно реализовать программу индустриализации СССР, что способствовало превращению страны в передовую индустриальную державу.