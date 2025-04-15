Было принято Постановление СНК и ЦК РКП (б) об образовании суворовских военных училищ

21 августа 1943 года было принято Постановление СНК и ЦК РКП (б) об образовании суворовских военных училищ.

Первоначально училища создавались для детей-сирот, родители которых погибли от рук нацистских оккупантов. Инициатором их создания был генерал-лейтенант Алексей Игнатьев, обратившийся с письмом к Иосифу Сталину.

Суворовские училища стали кузницей кадров для высших учебных заведений, готовящих офицеров армии и флота. И они сохранились вплоть до наших дней. В настоящее время в России существует 11 суворовских военных училищ Минобороны РФ.