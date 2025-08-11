В журнале «Современник» появилось первое произведение Льва Николаевича Толстого — повесть «Детство»

18 сентября 1852 года в журнале «Современник» появилось первое произведение Льва Николаевича Толстого — повесть «Детство».

Оно имело чрезвычайный успех. После публикации Толстого, который при отправлении повести в журнал подписался инициалами «Л. Н. Т.», сразу стали причислять к корифеям молодой литературной школы наряду с Тургеневым и Островским.

Николай Некрасов, являющийся на тот момент редактором «Современника», сразу признал литературную ценность рукописи. Он даже написал ответное письмо Толстому, которое, возможно, сыграло важную роль в становлении молодого автора.