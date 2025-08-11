У сербского села Варваринo отряд графа Орурка опрокинул турок

18 сентября 1810 года у сербского села Варваринo отряд графа Орурка опрокинул турок – те потеряли 1000 человек. У нас убит 1 казак. Русско-турецкая война 1806-1812