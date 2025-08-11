СССР вступил в Лигу Наций

18 сентября 1934 года СССР вступил в Лигу Наций.

За три дня до этого 30 делегатов Лиги Наций любезно обратились к советскому правительству с телеграммой, в которой содержалось приглашение вступить в Лигу и «принести своё ценное сотрудничество», несмотря на то, что ранее организация постоянно вмешивалась во внутренние дела молодого Советского государства.

За приём СССР в Лигу Наций проголосовали 39 членов Лиги, против — 3 (Голландия, Португалия и Швейцария). Членство Советского Союза длилось недолго: в декабре 1939 года, после начала советско-финской войны, Совет Лиги исключил страну. А в 1946 году Лига Наций, которая не смогла противостоять нацистскому режиму в Германии и предотвратить Вторую мировую войну, вовсе прекратила своё существование.