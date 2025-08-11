Разгром поляков, ворвавшихся во Псков после осады

18 сентября 1581 года случился разгром поляков, ворвавшихся во Псков после осады. «Баторий сделал пролом в стене, взял две башни, войско его уже врывалось в город; но русские, ободряемые князем Шуйским, выгнали врагов. Баторий потерял разом до 5000 человек» (Костомаров)