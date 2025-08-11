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В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
18 сентября 1947 года в США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
С первого дня своего существования ЦРУ занято проведением операций, которые планируются так, чтобы правительство США могло отрицать свою причастность к ним. Причем большая часть из них происходит вне территории США, что у всех вызывает серьёзные вопросы.
Малоизвестно, но именно в этот день в 1991 году на Украине в официальное использование был введен жёлто-голубой флаг. Примечательно, что практически всю современную историю Украина управляется извне, и Центральное разведывательное управление США является одним из тех органов, которые имеют влияние на нынешние власти Украины.
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Другие события в этот день
Первым чемпионом мира по волейболу стала мужская сборная СССР
18 сентября 1949 года первым чемпионом мира по волейболу стала мужская сборная СССР. Турнир прошел в столице Чехословакии – Праге. Из-за финансовых проблем на нем не смогли выступить, ранее приглашенные и давшие свое согласие, сборные Югославии и Уругвая. Но это не помешало провести большой волейбольный праздник. В решающем матче сборная СССР одолела действующего чемпиона Европы Чехословакию. Лидером команды был Константин Рева, а победный мяч вколотил Алексей Якушев. Стоит отметить, что наша сборная не проиграла ни одного матча на турнире.
18 сентября∙1949 год
В Киеве начался общерусский церковный собор
18 сентября 1640 года в Киеве начался общерусский церковный собор, «чтобы исправить по возможности все беспорядки, вкравшиеся в Западнорусскую Церковь» (Макарий). Утвердил «Православное Исповедание» Петра Могилы
18 сентября∙1640 год
Разгром поляков, ворвавшихся во Псков после осады
18 сентября 1581 года случился разгром поляков, ворвавшихся во Псков после осады. «Баторий сделал пролом в стене, взял две башни, войско его уже врывалось в город; но русские, ободряемые князем Шуйским, выгнали врагов. Баторий потерял разом до 5000 человек» (Костомаров)
18 сентября∙1581 год
В журнале «Современник» появилось первое произведение Льва Николаевича Толстого — повесть «Детство»
18 сентября 1852 года в журнале «Современник» появилось первое произведение Льва Николаевича Толстого — повесть «Детство». Оно имело чрезвычайный успех. После публикации Толстого, который при отправлении повести в журнал подписался инициалами «Л. Н. Т.», сразу стали причислять к корифеям молодой литературной школы наряду с Тургеневым и Островским. Николай Некрасов, являющийся на тот момент редактором «Современника», сразу признал литературную ценность рукописи. Он даже написал ответное письмо Толстому, которое, возможно, сыграло важную роль в становлении молодого автора.
18 сентября∙1852 год
СССР вступил в Лигу Наций
18 сентября 1934 года СССР вступил в Лигу Наций. За три дня до этого 30 делегатов Лиги Наций любезно обратились к советскому правительству с телеграммой, в которой содержалось приглашение вступить в Лигу и «принести своё ценное сотрудничество», несмотря на то, что ранее организация постоянно вмешивалась во внутренние дела молодого Советского государства. За приём СССР в Лигу Наций проголосовали 39 членов Лиги, против — 3 (Голландия, Португалия и Швейцария). Членство Советского Союза длилось недолго: в декабре 1939 года, после начала советско-финской войны, Совет Лиги исключил страну. А в 1946 году Лига Наций, которая не смогла противостоять нацистскому режиму в Германии и предотвратить Вторую мировую войну, вовсе прекратила своё существование.
18 сентября∙1934 год
У сербского села Варваринo отряд графа Орурка опрокинул турок
18 сентября 1810 года у сербского села Варваринo отряд графа Орурка опрокинул турок – те потеряли 1000 человек. У нас убит 1 казак. Русско-турецкая война 1806-1812
18 сентября∙1810 год
В боях под Ельней родилась советская гвардия
18 сентября 1941 года в боях под Ельней родилась советская гвардия. За отличие, проявленное в Смоленском сражении, 4 стрелковые дивизии были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии
18 сентября∙1941 год