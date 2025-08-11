В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

18 сентября 1947 года в США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

С первого дня своего существования ЦРУ занято проведением операций, которые планируются так, чтобы правительство США могло отрицать свою причастность к ним. Причем большая часть из них происходит вне территории США, что у всех вызывает серьёзные вопросы.

Малоизвестно, но именно в этот день в 1991 году на Украине в официальное использование был введен жёлто-голубой флаг. Примечательно, что практически всю современную историю Украина управляется извне, и Центральное разведывательное управление США является одним из тех органов, которые имеют влияние на нынешние власти Украины.