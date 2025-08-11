В Киеве начался общерусский церковный собор

18 сентября 1640 года в Киеве начался общерусский церковный собор, «чтобы исправить по возможности все беспорядки, вкравшиеся в Западнорусскую Церковь» (Макарий). Утвердил «Православное Исповедание» Петра Могилы