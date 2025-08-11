Первым чемпионом мира по волейболу стала мужская сборная СССР

18 сентября 1949 года первым чемпионом мира по волейболу стала мужская сборная СССР.

Турнир прошел в столице Чехословакии – Праге. Из-за финансовых проблем на нем не смогли выступить, ранее приглашенные и давшие свое согласие, сборные Югославии и Уругвая. Но это не помешало провести большой волейбольный праздник.

В решающем матче сборная СССР одолела действующего чемпиона Европы Чехословакию. Лидером команды был Константин Рева, а победный мяч вколотил Алексей Якушев. Стоит отметить, что наша сборная не проиграла ни одного матча на турнире.