В боях под Ельней родилась советская гвардия

18 сентября 1941 года в боях под Ельней родилась советская гвардия. За отличие, проявленное в Смоленском сражении, 4 стрелковые дивизии были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии