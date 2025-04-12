В тюрьме была расстреляна юная подпольщица Зина Портнова

10 января 1944 года в тюрьме была расстреляна юная подпольщица Зина Портнова.

Уже в 1942 году Портнова, оказавшаяся на оккупированной территории, стала бойцом подпольной организации «Юные мстители». Со временем масштаб действий организации расширялся, а нацисты бросили все силы на поиски молодых диверсантов.

В 1943 году Зина вступила в партизанский отряд. Девочка отличалась бесстрашием, смекалкой и никогда не унывала. Но однажды ее арестовали по наводке предателя. Портнова пережила страшные пытки. Когда ее выводили на расстрел 10 января 1944 года, она была полностью седой от перенесенных мучений. 1 июля 1958 года Зинаиде Портновой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.