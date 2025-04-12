В ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль»

10 января 1988 года в ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль».

Событию предшествовала напряженная обстановка на магистрали «Гардез — Хост», где нарастала угроза формирования временного правительства оппозиционных сил. В результате операции ОКСВА и Армии ДРА был совершен прорыв многомесячной военной и экономической блокады, а также сорваны планы по созданию автономного исламского государства.

Во время операции произошел знаковый бой на высоте 3234, в котором 9-я рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ, состоящая из 39 бойцов, успешно защитила дорогу «Гардез — Хост», не позволив нескольким сотням моджахедов прервать движение автоколонн. В 2005 году был выпущен фильм «9 рота», посвященный этому героическому бою.