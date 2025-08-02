В ходе Сталинградской битвы советские войска начали операцию «Кольцо»

10 января 1943 года в ходе Сталинградской битвы советские войска начали операцию «Кольцо».

За два дня до начала операции», согласно старым традициям ведения войны, советское командование предъявило командованию окруженных под Сталинградом немецких войск ультиматум с предложением «во избежание напрасного кровопролития» прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать, но Паулюс отверг ультиматум. После мощного артиллерийского и авиационного удара советские бойцы атаковали оборонительные позиции. Хотя в целом немецкие войска оказывали ожесточённое сопротивление, они не смогли сдержать наступление. 2 февраля капитулировала последняя группировка гитлеровцев.

Общие потери вермахта и его союзников под Сталинградом составили полтора миллиона человек, 3500 танков, 12 тысяч орудий и миномётов, 3000 самолётов. В ходе ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского фронта под командованием генерала Рокоссовского разгромили 22 дивизии противника. Операция «Кольцо» закрепила успех Красной Армии под Сталинградом.