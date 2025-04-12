Родился писатель, граф Алексей Толстой

10 января 1883 года родился писатель, граф Алексей Толстой.

С ранней юности Толстой писал много и разнообразно: создавал фантастические и исторические романы, сказки для детей, повести в духе соцреализма, стихи﻿ и пьесы. Именно он рассказал детям о приключениях деревянного мальчика Буратино, а взрослым — о любви землянина и марсианки Аэлиты.

Толстой заслуженно входит в когорту самых выдающихся русских писателей XX века. Многие его произведения были экранизированы. Самыми известными постановками стали немой фильм «Аэлита» Протазанова, «Петр Первый» Петрова и детская сказка «Приключения Буратино» Нечаева. Сам Толстой несколько раз становился лауреатом Государственной премии СССР.