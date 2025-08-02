Донской фронт Рокоссовского развернул операцию «Кольцо»

10 января 1943 года Донской фронт Рокоссовского (212 тыс. человек) развернул операцию «Кольцо» по ликвидации группировки врага в Сталинграде (250 тыс.). С 8.05 почти 7 тыс. орудий 55 мин. утюжили немецкие позиции. Впервые применен метод огневого вала в широком масштабе