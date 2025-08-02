В ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль»

10 января 1988 года в ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль».

Событию предшествовала неспокойная обстановка на магистрали «Гардез — Хост» в районе Хост, где возрастала опасность формирования временного правительства оппозиционных сил. В ходе операции ОКСВА и Армия ДРА совершили прорыв многомесячной военной и экономической блокады, а также сорвали планы по созданию автономного исламского государства.

Во время операции произошёл известный бой у высоты 3234, в котором 9-ая рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ, состоящая из 39 бойцов, отстояла дорогу «Гардез — Хост» и не дала нескольким сотням моджахедов прервать движение автоколонн. В 2005 году в кинопрокат был выпущен фильм «9 рота», посвящённый этому бою.