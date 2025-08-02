Родился Алексей Толстой

10 января 1883 года родился русский писатель, журналист и публицист, граф Алексей Николаевич Толстой.

Он автор большого числа популярных произведений, от любимых детьми «Приключений Буратино» до ценимых поклонниками фантастики «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина». Миллионные тиражи, десятки экранизаций, три Cталинские премии. Несмотря на всеобщее признание, судьба автора, как и судьбы его героев, познала много изгибов и переломов. Однако ни в минуты отчаяния, ни в мгновения счастья природный дар слова не изменял Алексею Толстому, который заслуженно входит в когорту самых выдающихся русских писателей XX века.