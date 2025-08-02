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В Москве открыт музей Льва Толстого
10 января 1912 года в Москве открыт музей Льва Толстого – на основе выставки к годовщине смерти великого русского писателя. Сегодня в фонде музея сосредоточены рукописи всех его сочинений
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Другие события в этот день
В ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль»
10 января 1988 года в ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль». Событию предшествовала напряженная обстановка на магистрали «Гардез — Хост», где нарастала угроза формирования временного правительства оппозиционных сил. В результате операции ОКСВА и Армии ДРА был совершен прорыв многомесячной военной и экономической блокады, а также сорваны планы по созданию автономного исламского государства. Во время операции произошел знаковый бой на высоте 3234, в котором 9-я рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ, состоящая из 39 бойцов, успешно защитила дорогу «Гардез — Хост», не позволив нескольким сотням моджахедов прервать движение автоколонн. В 2005 году был выпущен фильм «9 рота», посвященный этому героическому бою.
10 января∙1988 год
Родился Алексей Толстой
10 января 1883 года родился русский писатель, журналист и публицист, граф Алексей Николаевич Толстой. Он автор большого числа популярных произведений, от любимых детьми «Приключений Буратино» до ценимых поклонниками фантастики «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина». Миллионные тиражи, десятки экранизаций, три Cталинские премии. Несмотря на всеобщее признание, судьба автора, как и судьбы его героев, познала много изгибов и переломов. Однако ни в минуты отчаяния, ни в мгновения счастья природный дар слова не изменял Алексею Толстому, который заслуженно входит в когорту самых выдающихся русских писателей XX века.
10 января∙1883 год
Указом Петра I запрещено подписываться уменьшительными именами, падать пред царем на колена, зимой ломать шапки перед дворцом
10 января 1702 года указом Петра I запрещено подписываться уменьшительными именами (Ивашка, Алексашка и пр.), падать пред царем на колена, зимой ломать шапки перед дворцом. «Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству – сия то почесть свойственна царю» (Петр I)
10 января∙1702 год
Донской фронт Рокоссовского развернул операцию «Кольцо»
10 января 1943 года Донской фронт Рокоссовского (212 тыс. человек) развернул операцию «Кольцо» по ликвидации группировки врага в Сталинграде (250 тыс.). С 8.05 почти 7 тыс. орудий 55 мин. утюжили немецкие позиции. Впервые применен метод огневого вала в широком масштабе
10 января∙1943 год
В ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль»
10 января 1988 года в ходе Афганской войны завершилась операция «Магистраль». Событию предшествовала неспокойная обстановка на магистрали «Гардез — Хост» в районе Хост, где возрастала опасность формирования временного правительства оппозиционных сил. В ходе операции ОКСВА и Армия ДРА совершили прорыв многомесячной военной и экономической блокады, а также сорвали планы по созданию автономного исламского государства. Во время операции произошёл известный бой у высоты 3234, в котором 9-ая рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ, состоящая из 39 бойцов, отстояла дорогу «Гардез — Хост» и не дала нескольким сотням моджахедов прервать движение автоколонн. В 2005 году в кинопрокат был выпущен фильм «9 рота», посвящённый этому бою.
10 января∙1988 год
Родился писатель, граф Алексей Толстой
10 января 1883 года родился писатель, граф Алексей Толстой. С ранней юности Толстой писал много и разнообразно: создавал фантастические и исторические романы, сказки для детей, повести в духе соцреализма, стихи и пьесы. Именно он рассказал детям о приключениях деревянного мальчика Буратино, а взрослым — о любви землянина и марсианки Аэлиты. Толстой заслуженно входит в когорту самых выдающихся русских писателей XX века. Многие его произведения были экранизированы. Самыми известными постановками стали немой фильм «Аэлита» Протазанова, «Петр Первый» Петрова и детская сказка «Приключения Буратино» Нечаева. Сам Толстой несколько раз становился лауреатом Государственной премии СССР.
10 января∙1883 год
В Москве открылось каменное здание Большого Петровского театра
10 января 1781 года в Москве открылось каменное здание Большого Петровского театра – «сооруженное для народного удовольствия... превосходит оно почти все знатные Европейские театры»
10 января∙1781 год
Посланники Ивана III потребовали от жителей Новгорода присягнуть на верность Великому князю
10 января 1478 года посланники Ивана III потребовали от жителей Новгорода присягнуть на верность Великому князю – государю всея Руси
10 января∙1478 год
В ходе Сталинградской битвы советские войска начали операцию «Кольцо»
10 января 1943 года в ходе Сталинградской битвы советские войска начали операцию «Кольцо». За два дня до начала операции», согласно старым традициям ведения войны, советское командование предъявило командованию окруженных под Сталинградом немецких войск ультиматум с предложением «во избежание напрасного кровопролития» прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать, но Паулюс отверг ультиматум. После мощного артиллерийского и авиационного удара советские бойцы атаковали оборонительные позиции. Хотя в целом немецкие войска оказывали ожесточённое сопротивление, они не смогли сдержать наступление. 2 февраля капитулировала последняя группировка гитлеровцев. Общие потери вермахта и его союзников под Сталинградом составили полтора миллиона человек, 3500 танков, 12 тысяч орудий и миномётов, 3000 самолётов. В ходе ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского фронта под командованием генерала Рокоссовского разгромили 22 дивизии противника. Операция «Кольцо» закрепила успех Красной Армии под Сталинградом.
10 января∙1943 год
В тюрьме была расстреляна юная подпольщица Зина Портнова
10 января 1944 года в тюрьме была расстреляна юная подпольщица Зина Портнова. Уже в 1942 году Портнова, оказавшаяся на оккупированной территории, стала бойцом подпольной организации «Юные мстители». Со временем масштаб действий организации расширялся, а нацисты бросили все силы на поиски молодых диверсантов. В 1943 году Зина вступила в партизанский отряд. Девочка отличалась бесстрашием, смекалкой и никогда не унывала. Но однажды ее арестовали по наводке предателя. Портнова пережила страшные пытки. Когда ее выводили на расстрел 10 января 1944 года, она была полностью седой от перенесенных мучений. 1 июля 1958 года Зинаиде Портновой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
10 января∙1944 год