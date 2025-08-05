В Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому

4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому.

События Отечественной войны 1812 года привели к заметному подъему патриотизма, труды Карамзина вызвали среди кругов российской общественности интерес к родной истории. Оба эти фактора заставили посмотреть на забытых Минина и Пожарского как на предтеч Александра I, только на 200 лет ранее изгнавших интервентов из России, когда ей грозила гибель.

Инициативу по установке памятника проявило Вольное общество любителей словесности, наук и художеств еще в 1803 году. Средства на постройку и возведение собирались по всей Российской империи. Масштаб работ по тем временам был поразительным. Скульптор Мартос исполнил памятник в традиции классицизма, из-за чего фигуры главных героев похожи на античные статуи.

В ноября 2022 года впервые за более чем 200 лет была проведена реставрация памятника при поддержке Российского военно-исторического общества.

Специалисты удалили остатки формовочной смеси, которая приводила к коррозии, устранили дефекты фигур, восстановили утраченные элементы. Последним этапом стало золочение букв на постаменте и разбор строительных лесов.