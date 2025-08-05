Новгородцы отбили у шведов крепость Орешек

4 марта 1349 года новгородцы отбили у шведов крепость Орешек в истоке реки Невы (Шлиссельбург), а взятым серебром украсили церковь Бориса и Глеба. Пленные шведы отправлены в Москву