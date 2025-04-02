началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция

4 марта 1944 года началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция

Отличительной особенностью операции было применение обеими сторонами крупных танковых группировок. С советской стороны, впервые в ходе Великой Отечественной войны, на одном операционном направлении массированно использовались сразу три танковые армии, а также два отдельных танковых корпуса.

В ходе Проскуровско-Черновицкой операции советские войска освободили от врага 57 городов, в том числе три областных центра Украинской ССР — Винницу, Тернополь и Черновцы. В целом боевые действия 1-го Украинского фронта характеризовались возросшим военным искусством командования и высоким наступательным порывом войск.