Сражение войска владимирского князя Юрия Всеволодовича с татаро-монголами у реки Сить

4 марта 1238 года произошло сражение войска владимирского князя Юрия Всеволодовича с татаро-монголами у реки Сить. Русское войско погибло, голову великого князя преподнесли Батыю. Но земли за Ситью не были разорены, и на Новгород монголы уже не пошли – «великую язву понесли, пало их множество»