Русские войска во второй раз взяли Берлин

4 марта 1813 года русские войска во второй раз взяли Берлин (в первый – в 1760-м). «Итак, вышед из пределов своих, мы уже занимаем третью столицу», – писал Кутузов жене (до этого в ходе заграничного похода русской армии были древняя столица Восточной Пруссии Кенигсберг и Варшава)