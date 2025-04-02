в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому

4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому

Он был посвящен освободителям Москвы от польских интервентов в 1612 году и стал первым скульптурным монументом города. Инициаторы установки памятника — члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Монумент Минину и Пожарскому выполнен в традициях классицизма, фигуры главных героев похожи на античные статуи. В 2022 году при поддержке Российского военно-исторического общества впервые за более чем 200 лет была проведена реставрация памятника.