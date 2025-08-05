Родился пионер-герой Виктор Коробков

4 марта 1929 года родился пионер-герой Виктор Коробков.

Во время Великой Отечественной войны семья Коробковых оказалась в оккупации. Отец Вити работал в типографии и являлся участником феодосийской подпольной организации. Вскоре Коробковы начали действовать вместе. В партизанском отряде Коробков-младший стал разведчиком. В круг обязанностей юного партизана входило изучение местности, важных дорог, тропинок.

16 февраля 1944 года Коробковы были арестованы во время операции в Феодосии. Две недели фашисты подвергали юного патриота пыткам. Его избивали ремнями, конским кнутом, но подросток держался стойко, так и не выдал своих боевых товарищей. 4 марта 1944 года Вите исполнилось 15 лет, а уже 9 марта его расстреляли.