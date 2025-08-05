В закладки
На Красной площади открыт памятник Минину и Пожарскому
4 марта 1818 года на Красной площади открыт памятник Минину и Пожарскому. Первый скульптурный монумент Москвы
Теги:
505
Другие события в этот день
Русские войска во второй раз взяли Берлин
4 марта 1813 года русские войска во второй раз взяли Берлин (в первый – в 1760-м). «Итак, вышед из пределов своих, мы уже занимаем третью столицу», – писал Кутузов жене (до этого в ходе заграничного похода русской армии были древняя столица Восточной Пруссии Кенигсберг и Варшава)
4 марта∙1813 год
началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция
4 марта 1944 года началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция Отличительной особенностью операции было применение обеими сторонами крупных танковых группировок. С советской стороны, впервые в ходе Великой Отечественной войны, на одном операционном направлении массированно использовались сразу три танковые армии, а также два отдельных танковых корпуса. В ходе Проскуровско-Черновицкой операции советские войска освободили от врага 57 городов, в том числе три областных центра Украинской ССР — Винницу, Тернополь и Черновцы. В целом боевые действия 1-го Украинского фронта характеризовались возросшим военным искусством командования и высоким наступательным порывом войск.
4 марта∙1944 год
Сражение войска владимирского князя Юрия Всеволодовича с татаро-монголами у реки Сить
4 марта 1238 года произошло сражение войска владимирского князя Юрия Всеволодовича с татаро-монголами у реки Сить. Русское войско погибло, голову великого князя преподнесли Батыю. Но земли за Ситью не были разорены, и на Новгород монголы уже не пошли – «великую язву понесли, пало их множество»
4 марта∙1238 год
в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому
4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому Он был посвящен освободителям Москвы от польских интервентов в 1612 году и стал первым скульптурным монументом города. Инициаторы установки памятника — члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Монумент Минину и Пожарскому выполнен в традициях классицизма, фигуры главных героев похожи на античные статуи. В 2022 году при поддержке Российского военно-исторического общества впервые за более чем 200 лет была проведена реставрация памятника.
4 марта∙1818 год
Новгородцы отбили у шведов крепость Орешек
4 марта 1349 года новгородцы отбили у шведов крепость Орешек в истоке реки Невы (Шлиссельбург), а взятым серебром украсили церковь Бориса и Глеба. Пленные шведы отправлены в Москву
4 марта∙1349 год
Родился пионер-герой Виктор Коробков
4 марта 1929 года родился пионер-герой Виктор Коробков. Во время Великой Отечественной войны семья Коробковых оказалась в оккупации. Отец Вити работал в типографии и являлся участником феодосийской подпольной организации. Вскоре Коробковы начали действовать вместе. В партизанском отряде Коробков-младший стал разведчиком. В круг обязанностей юного партизана входило изучение местности, важных дорог, тропинок. 16 февраля 1944 года Коробковы были арестованы во время операции в Феодосии. Две недели фашисты подвергали юного патриота пыткам. Его избивали ремнями, конским кнутом, но подросток держался стойко, так и не выдал своих боевых товарищей. 4 марта 1944 года Вите исполнилось 15 лет, а уже 9 марта его расстреляли.
4 марта∙1929 год
В Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому
4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. События Отечественной войны 1812 года привели к заметному подъему патриотизма, труды Карамзина вызвали среди кругов российской общественности интерес к родной истории. Оба эти фактора заставили посмотреть на забытых Минина и Пожарского как на предтеч Александра I, только на 200 лет ранее изгнавших интервентов из России, когда ей грозила гибель. Инициативу по установке памятника проявило Вольное общество любителей словесности, наук и художеств еще в 1803 году. Средства на постройку и возведение собирались по всей Российской империи. Масштаб работ по тем временам был поразительным. Скульптор Мартос исполнил памятник в традиции классицизма, из-за чего фигуры главных героев похожи на античные статуи. В ноября 2022 года впервые за более чем 200 лет была проведена реставрация памятника при поддержке Российского военно-исторического общества. Специалисты удалили остатки формовочной смеси, которая приводила к коррозии, устранили дефекты фигур, восстановили утраченные элементы. Последним этапом стало золочение букв на постаменте и разбор строительных лесов.
4 марта∙1818 год