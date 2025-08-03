В бою у с.Острая Лука на Псковщине пал смертью храбрых 16-летний партизан Леня Голиков

24 января 1943 года в бою у с.Острая Лука на Псковщине пал смертью храбрых 16-летний партизан Леня Голиков. В августе 1942, подорвав гранатой машину с немецким генералом, захватил и доставил в партизанский штаб важные секретные документы. Герой Советского Союза