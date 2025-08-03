Издан Морской устав Петра I

24 января 1720 года издан Морской устав Петра I: «Понеже сие дело нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет)»