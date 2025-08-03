Екатерина II назначила свою подругу и сподвижницу княгиню Дашкову на пост директора Петербургской Академии наук

24 января 1783 года Екатерина II назначила свою подругу и сподвижницу княгиню Дашкову на пост директора Петербургской Академии наук (при президентстве графа Разумовского). Оставалась директором Академии до 1796