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Екатерина II назначила свою подругу и сподвижницу княгиню Дашкову на пост директора Петербургской Академии наук
24 января 1783 года Екатерина II назначила свою подругу и сподвижницу княгиню Дашкову на пост директора Петербургской Академии наук (при президентстве графа Разумовского). Оставалась директором Академии до 1796
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Другие события в этот день
Создан истребитель С-16
24 января 1915 года создан истребитель С-16 для защиты тяжелых воздушных кораблей «Илья Муромец»
24 января∙1915 год
Петром I был утвержден первый российский Морской устав
24 января 1720 года Петром I был утвержден первый российский Морской устав Появление этого документа было связано с новым этапом в истории развития страны, в частности борьбой за выход к морю. Разработка Морского устава велась несколько лет при активном участии самого императора. Устав 1720 года состоял из пяти книг и стал важнейшим законодательным документом российского флота. Он был переиздан в 1724 году и с незначительными изменениями действовал до 1797 года.
24 января∙1720 год
Родилась российская императрица, супруга императора Александра I — Елизавета Алексеевна
24 января 1779 года родилась российская императрица, супруга императора Александра I — Елизавета Алексеевна. Императрица отличалась необычайной скромностью, искала счастья в семейной жизни, много читала, имела склонность к изучению языков. Александр I говорил, что, не имея времени много читать, он обязан императрице сведениями о том, что представляет интерес. Елизавета посвятила себя благотворительности, тратя большую часть денег, получаемых на свое содержание, на пособия нуждающимся. Елизавета Алексеевна всеми силами пыталась поддержать Александра во время Отечественной войны 1812 года. Императрица выделяла значительные суммы из своего содержания Патриотическому обществу, помогавшему пострадавшим от войны.
24 января∙1779 год
Издан Морской устав Петра I
24 января 1720 года издан Морской устав Петра I: «Понеже сие дело нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет)»
24 января∙1720 год
В бою у с.Острая Лука на Псковщине пал смертью храбрых 16-летний партизан Леня Голиков
24 января 1943 года в бою у с.Острая Лука на Псковщине пал смертью храбрых 16-летний партизан Леня Голиков. В августе 1942, подорвав гранатой машину с немецким генералом, захватил и доставил в партизанский штаб важные секретные документы. Герой Советского Союза
24 января∙1943 год
Родился выдающийся русский живописец Василий Суриков
24 января 1848 года родился выдающийся русский живописец Василий Суриков Он с ранних лет мечтал писать исторические сюжеты. Окончив обучение и выполнив свою первую и единственную заказную работу, Суриков «стал на свой путь» — его кисти принадлежат самые знаменитые исторические полотна. Работы Сурикова ценят за реалистичность, яркие детали и внимание к каждому герою. От предложений стать преподавателем он отказывался, современники отмечали в нем дар уединения, а в творчестве Суриков не поддавался ничьему влиянию.
24 января∙1848 год
Была учреждена первая советская юбилейная медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
24 января 1938 года была учреждена первая советская юбилейная медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» Награждать медалью можно было кадровых военных командного и начальствующего состава, чей стаж службы в рядах Красной армии к 23 февраля 1938 года был не меньше 20 лет. Получить новую награду мог и тот, кто уже не служил в армии, но лишь при одном условии: если он был награжден орденом Красного Знамени. Первый указ о награждении новым знаком отличия вышел 22 февраля 1938 года — накануне двадцатилетия Красной армии. Это было самое массовое награждение медалью «ХХ лет РККА». Для многих советских кадровых военных, награжденных юбилейной медалью «ХХ лет РККА», она оставалась первой, а зачастую и единственной наградой до начала Великой Отечественной войны.
24 января∙1938 год
Началась Корсунь-Шевченковская операция
24 января 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Корсунь-Шевченковская операция. Кампания на Украине зимой 1943-1944 годов со всей очевидностью показала преимущества владения стратегической инициативой. Перехватив инициативу, Красная Армия, последовательно наносила удары на разных участках фронта, меняя их направления, расшатывала и обваливала немецкую оборону, не давая врагу закрепиться. Корсунь-Шевченковская операция не была исключением, а стала достаточно ярким примером реализации этой стратегии на практике. В ходе операции советские войска прорвав оборону противника, окружили его группировку в районе Корсунь-Шевченковский. В «котле» было убито 55 тысяч немецких военнослужащих, пленено — 18 тысяч. За эту операцию генералу армии Коневу было присвоено звание Маршал Советского Союза, а командующему 5-й гвардейской танковой армией генерал-полковнику Ротмистрову было присвоено воинское звание Маршал бронетанковых войск.
24 января∙1944 год