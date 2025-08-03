Родилась российская императрица, супруга императора Александра I — Елизавета Алексеевна

24 января 1779 года родилась российская императрица, супруга императора Александра I — Елизавета Алексеевна.

Императрица отличалась необычайной скромностью, искала счастья в семейной жизни, много читала, имела склонность к изучению языков. Александр I говорил, что, не имея времени много читать, он обязан императрице сведениями о том, что представляет интерес. Елизавета посвятила себя благотворительности, тратя большую часть денег, получаемых на свое содержание, на пособия нуждающимся.

Елизавета Алексеевна всеми силами пыталась поддержать Александра во время Отечественной войны 1812 года. Императрица выделяла значительные суммы из своего содержания Патриотическому обществу, помогавшему пострадавшим от войны.