Петром I был утвержден первый российский Морской устав

24 января 1720 года Петром I был утвержден первый российский Морской устав

Появление этого документа было связано с новым этапом в истории развития страны, в частности борьбой за выход к морю. Разработка Морского устава велась несколько лет при активном участии самого императора.

Устав 1720 года состоял из пяти книг и стал важнейшим законодательным документом российского флота. Он был переиздан в 1724 году и с незначительными изменениями действовал до 1797 года.