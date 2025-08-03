Началась Корсунь-Шевченковская операция

24 января 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Корсунь-Шевченковская операция.

Кампания на Украине зимой 1943-1944 годов со всей очевидностью показала преимущества владения стратегической инициативой. Перехватив инициативу, Красная Армия, последовательно наносила удары на разных участках фронта, меняя их направления, расшатывала и обваливала немецкую оборону, не давая врагу закрепиться. Корсунь-Шевченковская операция не была исключением, а стала достаточно ярким примером реализации этой стратегии на практике.

В ходе операции советские войска прорвав оборону противника, окружили его группировку в районе Корсунь-Шевченковский. В «котле» было убито 55 тысяч немецких военнослужащих, пленено — 18 тысяч. За эту операцию генералу армии Коневу было присвоено звание Маршал Советского Союза, а командующему 5-й гвардейской танковой армией генерал-полковнику Ротмистрову было присвоено воинское звание Маршал бронетанковых войск.