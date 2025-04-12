Родился выдающийся русский живописец Василий Суриков

24 января 1848 года родился выдающийся русский живописец Василий Суриков

Он с ранних лет мечтал писать исторические сюжеты. Окончив обучение и выполнив свою первую и единственную заказную работу, Суриков «стал на свой путь» — его кисти принадлежат самые знаменитые исторические полотна﻿.

Работы Сурикова ценят за реалистичность, яркие детали и внимание к каждому герою. От предложений стать преподавателем он отказывался, современники отмечали в нем дар уединения, а в творчестве Суриков не поддавался ничьему влиянию.